Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Mađarski pisac Laslo Krasnahorkai (László Krasznahorkai) dobio je ovogodišnju Nobelovu nagradu za književnost zbog svog snažnog i vizionarskog opusa koji, usred apokaliptičnog užasa, ponovo potvrđuje moć umetnosti“. Rođen 1954. godine u Đuli, u Mađarskoj, Krasnahorkai je prvi značajan uspeh postigao debitantskim romanom „Satantango” iz 1985. godine, mračnim i hipnotišućim prikazom urušavanja jednog seoskog zajedništva. Roman je u sedmočasovni film ekranizovao i