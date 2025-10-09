Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Poznati mađarski pisac ovogodišnji laureat

Mađarski pisac Laslo Krasnahorkai (László Krasznahorkai) dobio je ovogodišnju Nobelovu nagradu za književnost zbog svog snažnog i vizionarskog opusa koji, usred apokaliptičnog užasa, ponovo potvrđuje moć umetnosti“. Rođen 1954. godine u Đuli, u Mađarskoj, Krasnahorkai je prvi značajan uspeh postigao debitantskim romanom „Satantango” iz 1985. godine, mračnim i hipnotišućim prikazom urušavanja jednog seoskog zajedništva. Roman je u sedmočasovni film ekranizovao i
