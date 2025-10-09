Kao klinac čudo od deteta, koji je cepao Hendriksa i Stonse, ali ne i Bitlse: Otkrivamo nepoznate detalje iz života novog nobelovca

Nova pre 2 sata  |  Autor: Jelena Koprivica
Kao klinac čudo od deteta, koji je cepao Hendriksa i Stonse, ali ne i Bitlse: Otkrivamo nepoznate detalje iz života novog…
Laslo Krasnahorkai, tek drugi Mađar ovenčan Nobelovom nagradom za književnost, najznačajnije priznanje dobio je "zbog ubedljivog i vizionarskog opusa koji, usred apokaliptičnog terora, potvrđuje moć umetnosti", obrazložila je Švedska akademija, a pisac, koji ima 71 godinu, zapravo je želeo da bude muzičar. „Teško bi bilo pobrojati koje je sve elemente kritika izdvojila kao ključne kvalitete Krasnahorkaijevog pripovedanja; ipak, čini se da tajna, kako domaćeg tako
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost – trn u oku Orbanu

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost – trn u oku Orbanu

Vesti online pre 1 sat
Laslo Krasnahorkai dolazi na sajam knjiga u Puli: Mađarski nobelovac već nagrađen u Srbiji

Laslo Krasnahorkai dolazi na sajam knjiga u Puli: Mađarski nobelovac već nagrađen u Srbiji

Blic pre 58 minuta
„Pisac tišine koji osvaja svet“: Zašto treba čitati dela mađarskog nobelovca

„Pisac tišine koji osvaja svet“: Zašto treba čitati dela mađarskog nobelovca

Sputnik pre 58 minuta
Ko je Laslo Krasnahorkai, novi laureat Nobelove nagrade za književnost, s kojim su pre tri godine razgovarali novosadski…

Ko je Laslo Krasnahorkai, novi laureat Nobelove nagrade za književnost, s kojim su pre tri godine razgovarali novosadski gimnazijalci?

Danas pre 1 sat
Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Biznis.rs pre 1 sat
Nobelova nagrada za književnost odlazi u Mađarsku

Nobelova nagrada za književnost odlazi u Mađarsku

Morava info pre 2 sata
Nobelovu nagradu za književnost dobio Laslo Krasnahorkai

Nobelovu nagradu za književnost dobio Laslo Krasnahorkai

Vranje news pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvedskaNobelova nagrada

Društvo, najnovije vesti »

Antiratni aktivisti organizovali u Novom Sadu akciju solidarnosti sa Palestinom

Antiratni aktivisti organizovali u Novom Sadu akciju solidarnosti sa Palestinom

Mašina pre 18 minuta
Vojska Srbije: U Somboru i Leskovcu realizovana provera osnovne obuke dobrovoljaca

Vojska Srbije: U Somboru i Leskovcu realizovana provera osnovne obuke dobrovoljaca

RTV pre 18 minuta
Gašić: Ministarstvo odbrane prepoznaje značaj sporta u promociji Srbije u svetu

Gašić: Ministarstvo odbrane prepoznaje značaj sporta u promociji Srbije u svetu

RTV pre 53 minuta
Studenti probudili Srbiju, pomirili region i stigli do Nobela: Sutra proglašenje dobitnika Nobelove nagrade za mir

Studenti probudili Srbiju, pomirili region i stigli do Nobela: Sutra proglašenje dobitnika Nobelove nagrade za mir

Danas pre 23 minuta
Nema tačnog odgovora

Nema tačnog odgovora

Danas pre 53 minuta