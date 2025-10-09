Kao klinac čudo od deteta, koji je cepao Hendriksa i Stonse, ali ne i Bitlse: Otkrivamo nepoznate detalje iz života novog nobelovca

Laslo Krasnahorkai, tek drugi Mađar ovenčan Nobelovom nagradom za književnost, najznačajnije priznanje dobio je "zbog ubedljivog i vizionarskog opusa koji, usred apokaliptičnog terora, potvrđuje moć umetnosti", obrazložila je Švedska akademija, a pisac, koji ima 71 godinu, zapravo je želeo da bude muzičar. „Teško bi bilo pobrojati koje je sve elemente kritika izdvojila kao ključne kvalitete Krasnahorkaijevog pripovedanja; ipak, čini se da tajna, kako domaćeg tako