Nobelova nagrada za književnost odlazi u Mađarsku

Morava info pre 4 sati  |  Euronewws Srbija, DW
Nobelova nagrada za književnost odlazi u Mađarsku

Švedska akademija nauka odlučila je da Nobelova nagrada za književnost pripadne mađarskom književniku Laslu Krasnahorkaiju.

Krasnohorkai je nagrađen “za upečatljivi, vizionarski opus koji usred apokaliptičnog terora ponovo potvrđuje moć umetnosti“. Reč je o velikom piscu na tragu centralnoevropske tradicije, koja se proteže od Franca Kafke do Tomasa Bernharda, a koju odlikuju apsurdizam i groteskno preuveličavanje. Ipak, njegova umetnost ima i druge dimenzije – on takođe gleda ka Istoku, usvajajući kontemplativniji, fino nijansiran ton. Njegova dela su pre nekoliko nedelja uklonjena iz
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost – trn u oku Orbanu

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost – trn u oku Orbanu

Vesti online pre 2 sata
Laslo Krasnahorkai dolazi na sajam knjiga u Puli: Mađarski nobelovac već nagrađen u Srbiji

Laslo Krasnahorkai dolazi na sajam knjiga u Puli: Mađarski nobelovac već nagrađen u Srbiji

Blic pre 2 sata
„Pisac tišine koji osvaja svet“: Zašto treba čitati dela mađarskog nobelovca

„Pisac tišine koji osvaja svet“: Zašto treba čitati dela mađarskog nobelovca

Sputnik pre 2 sata
Ko je Laslo Krasnahorkai, novi laureat Nobelove nagrade za književnost, s kojim su pre tri godine razgovarali novosadski…

Ko je Laslo Krasnahorkai, novi laureat Nobelove nagrade za književnost, s kojim su pre tri godine razgovarali novosadski gimnazijalci?

Danas pre 2 sata
Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Biznis.rs pre 3 sata
Kao klinac čudo od deteta, koji je cepao Hendriksa i Stonse, ali ne i Bitlse: Otkrivamo nepoznate detalje iz života novog…

Kao klinac čudo od deteta, koji je cepao Hendriksa i Stonse, ali ne i Bitlse: Otkrivamo nepoznate detalje iz života novog nobelovca

Nova pre 3 sata
Nobelovac Laslo Krasnahorkai pre 3 godine posetio Novom Sadu: Stigle i čestitke od prijatelja iz Srbije

Nobelovac Laslo Krasnahorkai pre 3 godine posetio Novom Sadu: Stigle i čestitke od prijatelja iz Srbije

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvedskaNobelova nagradaMađarska

Društvo, najnovije vesti »

Skupštinski nadzor

Skupštinski nadzor

Danas pre 20 minuta
Idrija: Slovenački grad gde se plete najlepša čipka u Evropi

Idrija: Slovenački grad gde se plete najlepša čipka u Evropi

Danas pre 15 minuta
Tamara Vučić posetila Crkvu Svetih apostola Petra i Pavla u Moskvi

Tamara Vučić posetila Crkvu Svetih apostola Petra i Pavla u Moskvi

RTV pre 25 minuta
Jesenje zasedanje Narodne skupštine nastavlja se u utorak

Jesenje zasedanje Narodne skupštine nastavlja se u utorak

Nova pre 10 minuta
Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu (video)

Veliki požar zahvatio dve porodične kuće u Zemunu: Vatrogasci na terenu (video)

Blic pre 25 minuta