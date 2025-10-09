"Dajte trampu nobela": Netanjahu objavio AI sliku: Konfete padaju, predsedniku Amerike zlato oko vrata

Blic pre 52 minuta
"Dajte trampu nobela": Netanjahu objavio AI sliku: Konfete padaju, predsedniku Amerike zlato oko vrata

Američki predsednik Donald Tramp već godinama očajnički pokušava da se "dokopa" Nobelove nagrade za mir, a jedan od ljudi koji ga najviše podržavaju u tome je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Na zvaničnom nalogu premijera Izraela, na društvenoj mreži Iks, danas je, uoči sutrašnjeg proglašenja dobitnika prestižnog priznanja objavljena fotografija na kojoj se vidi da je Tramp već "dobio" nagradu. Fotografija generisana uz pomoć veštačke inteligencije (AI), kako deluje, prikazuje Trampa sa podignutim rukama i medaljom oko vrata, na kojoj piše Nobelova nagrada za mir, dok je pored njega Netanjahu, a u pozadini se vide američka i izraelske zastave dok padaju
