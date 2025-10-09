Niš dobija Fakultet srpskih studija – Departman za ruski jezik među tri koja se izdvajaju iz Filozofskog fakulteta

Univerzitet u Nišu jutros je dobio dopis iz Vlade Srbije o inicijativi za osnivanje Fakulteta srpskih studija, koji bi funkcionisao kao posebna visokoškolska ustanova u okviru niškog Univerziteta.

Novi fakultet trebalo bi da nastane izdvajanjem tri postojeća departmana Filozofskog fakulteta – za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost. Inicijativu za osnivanje Fakulteta pokrenuo je grad Niš, a predlog koji bi Vlada Srbije trebalo da usvoji još uvek nije zvanično potvrđen. Prema predlogu, za vršioca dužnosti dekana novog Fakulteta srpskih studija bio bi imenovan profesor Departmana za istoriju i dobitnik Vidovdanskog ordena, dr Slaviša Nedeljković. Za