Niš dobija Fakultet srpskih studija – Departman za ruski jezik među tri koja se izdvajaju iz Filozofskog fakulteta

Gradski portal 018 pre 2 sata  |  redakcija GP018
Univerzitet u Nišu jutros je dobio dopis iz Vlade Srbije o inicijativi za osnivanje Fakulteta srpskih studija, koji bi funkcionisao kao posebna visokoškolska ustanova u okviru niškog Univerziteta.

Novi fakultet trebalo bi da nastane izdvajanjem tri postojeća departmana Filozofskog fakulteta – za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost. Inicijativu za osnivanje Fakulteta pokrenuo je grad Niš, a predlog koji bi Vlada Srbije trebalo da usvoji još uvek nije zvanično potvrđen. Prema predlogu, za vršioca dužnosti dekana novog Fakulteta srpskih studija bio bi imenovan profesor Departmana za istoriju i dobitnik Vidovdanskog ordena, dr Slaviša Nedeljković. Za
