Grad Niš: Osnivanjem Fakulteta srpskih studija Niš dobija novi naučni i kulturni impuls

Južne vesti pre 4 sati  |  Ljubica Jocić
Grad Niš: Osnivanjem Fakulteta srpskih studija Niš dobija novi naučni i kulturni impuls

Saopštenjem na sajtu, a ne odgovarajući na pitanja novinara Južnih vesti, iz Grada Niša rekli su da snažno podržavaju inicijativu za osnivanje Fakulteta srpskih studija jer „veruju da će ova ustanova predstavljati jedan od najznačajnijih poduhvata u oblasti visokog obrazovanja, kulture i nauke“.

Osnivanje Fakulteta srpskih studija imaće višestruk značaj, od akademskog, do državnog i nacionalnog, smatraju iz Grada, a zahvaljuju i državi na podršci. Grad Niš je predložio Vladi da ovaj univerzitetski grad dobije novu visokoškolsku ustanovu – Fakultet za srpske studije, gde bi se od Filozofskog fakulteta odvojili departmani za istoriju, srbistiku i za ruski jezik i književnost. Novinarima Južnih vesti nisu odgovorili na pitanja kada je, ko i zašto predložio
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Fakultet srpskih studija u Nišu na inicijativu grada – obrazovanje za istoriju, srbistiku i ruski jezik

Fakultet srpskih studija u Nišu na inicijativu grada – obrazovanje za istoriju, srbistiku i ruski jezik

Glas juga pre 2 sata
Ministarstvo: Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

Ministarstvo: Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

Euronews pre 4 sati
Ministarstvo:Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

Ministarstvo:Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

RTV pre 5 sati
Uvode se studije srpstva u Nišu

Uvode se studije srpstva u Nišu

In medija pre 5 sati
U Nišu se osniva Fakultet srpskih studija zbog pretnje „multietničnosti i različitih istorijskih uticaja na jugoistok Srbije“…

U Nišu se osniva Fakultet srpskih studija zbog pretnje „multietničnosti i različitih istorijskih uticaja na jugoistok Srbije“

Mašina pre 6 sati
Niš dobija Fakultet srpskih studija – Departman za ruski jezik među tri koja se izdvajaju iz Filozofskog fakulteta

Niš dobija Fakultet srpskih studija – Departman za ruski jezik među tri koja se izdvajaju iz Filozofskog fakulteta

Gradski portal 018 pre 6 sati
Grad Niš predložio Vladi Srbije osnivanje Fakulteta za srpske studije u ovom gradu

Grad Niš predložio Vladi Srbije osnivanje Fakulteta za srpske studije u ovom gradu

Jugmedia pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nišfilozofski fakultet

Regioni, najnovije vesti »

NUNS: Profesorki Jeleni Kleut ugrožena bezbednost i lični integritet zbog teksta u Informeru

NUNS: Profesorki Jeleni Kleut ugrožena bezbednost i lični integritet zbog teksta u Informeru

N1 Info pre 56 minuta
Sedmi dan radnici Distribucije na terenu. Otklonjeno 90% kvarova!

Sedmi dan radnici Distribucije na terenu. Otklonjeno 90% kvarova!

Plus online pre 6 minuta
Počeli radovi na asfaltiranju ulica u Turekovcu i Navalinu, saobraćaj privremeno obustavljen

Počeli radovi na asfaltiranju ulica u Turekovcu i Navalinu, saobraćaj privremeno obustavljen

Jugmedia pre 46 minuta
NUNS: Objavljivanje privatne prepiske uz huškanje – brutalno gaženje etike i prava

NUNS: Objavljivanje privatne prepiske uz huškanje – brutalno gaženje etike i prava

Glas Šumadije pre 36 minuta
Evropski dan osoba sa autizmom i prva godišnjica rada kluba za osobe sa autizmom u Kragujevcu

Evropski dan osoba sa autizmom i prva godišnjica rada kluba za osobe sa autizmom u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 26 minuta