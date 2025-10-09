Grad Niš: Osnivanjem Fakulteta srpskih studija Niš dobija novi naučni i kulturni impuls

Saopštenjem na sajtu, a ne odgovarajući na pitanja novinara Južnih vesti, iz Grada Niša rekli su da snažno podržavaju inicijativu za osnivanje Fakulteta srpskih studija jer „veruju da će ova ustanova predstavljati jedan od najznačajnijih poduhvata u oblasti visokog obrazovanja, kulture i nauke“.

Osnivanje Fakulteta srpskih studija imaće višestruk značaj, od akademskog, do državnog i nacionalnog, smatraju iz Grada, a zahvaljuju i državi na podršci. Grad Niš je predložio Vladi da ovaj univerzitetski grad dobije novu visokoškolsku ustanovu – Fakultet za srpske studije, gde bi se od Filozofskog fakulteta odvojili departmani za istoriju, srbistiku i za ruski jezik i književnost. Novinarima Južnih vesti nisu odgovorili na pitanja kada je, ko i zašto predložio