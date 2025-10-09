Ministarstvo: Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

Ministarstvo prosvete je na inicijativu Grada Niša pripremilo Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu, potvrđeno je Tanjugu u ministarstvu.

Kako navode, Fakultet srpskih studija Univerziteta u Nišu nastaće izdvajanjem tri postojeća departmana, za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost, iz sastava niškog Filozofskog fakulteta. "Osnivanjem novog fakulteta Srbija dobija instituciju od državnog i nacionalnog značaja, namenjenu očuvanju, unapređenju i institucionalnom razvoju nacionalne kulture, jezika i identiteta", navodi se u saopštenju. Iz Ministarstva prosvete ističu da je u pitanju predlog