Uvode se studije srpstva u Nišu

In medija pre 7 sati
Uvode se studije srpstva u Nišu

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković predlaže osnivanje Fakulteta srpskih studija u Nišu. Vodili bi ga provereni naprednjački kadrovi.

Grad Niš predložio je osnivanje Fakulteta srpskih studija, a Ministarstvo prosvete krenulo u proceduru, piše portal „Južne vesti”. Ne bi bio baš nov fakultet već bi nastao izdvajanjem departmana istorije, srbistike i onog za ruski jezik i književnost iz Filozofskog fakulteta. Nije pojašnjeno čemu bi takvo izdvajanje fakulteta služilo ni otkud ruski jezik onde gde se studira srpstvo. Prema informacijama “Južnih vesti”, dopis Ministarstva prosvete, u kojem se Savetu
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Fakultet srpskih studija u Nišu na inicijativu grada – obrazovanje za istoriju, srbistiku i ruski jezik

Fakultet srpskih studija u Nišu na inicijativu grada – obrazovanje za istoriju, srbistiku i ruski jezik

Glas juga pre 3 sata
Grad Niš: Osnivanjem Fakulteta srpskih studija Niš dobija novi naučni i kulturni impuls

Grad Niš: Osnivanjem Fakulteta srpskih studija Niš dobija novi naučni i kulturni impuls

Južne vesti pre 5 sati
Ministarstvo: Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

Ministarstvo: Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

Euronews pre 6 sati
Ministarstvo:Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

Ministarstvo:Pripremljen Predlog odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija u Nišu

RTV pre 6 sati
U Nišu se osniva Fakultet srpskih studija zbog pretnje „multietničnosti i različitih istorijskih uticaja na jugoistok Srbije“…

U Nišu se osniva Fakultet srpskih studija zbog pretnje „multietničnosti i različitih istorijskih uticaja na jugoistok Srbije“

Mašina pre 7 sati
Niš dobija Fakultet srpskih studija – Departman za ruski jezik među tri koja se izdvajaju iz Filozofskog fakulteta

Niš dobija Fakultet srpskih studija – Departman za ruski jezik među tri koja se izdvajaju iz Filozofskog fakulteta

Gradski portal 018 pre 8 sati
Grad Niš predložio Vladi Srbije osnivanje Fakulteta za srpske studije u ovom gradu

Grad Niš predložio Vladi Srbije osnivanje Fakulteta za srpske studije u ovom gradu

Jugmedia pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaNišMinistar prosveteMinistarstvo prosveteDejan Vuk Stanković

Regioni, najnovije vesti »

Obeležava se Dan muzeja i rođendan Muzeja u Prokuplju

Obeležava se Dan muzeja i rođendan Muzeja u Prokuplju

Prokuplje press pre 22 minuta
Antiratni aktivisti organizovali akciju solidarnosti sa Palestinom

Antiratni aktivisti organizovali akciju solidarnosti sa Palestinom

Ozon press pre 27 minuta
Živić: Mentalne bolesti su u ekspanziji

Živić: Mentalne bolesti su u ekspanziji

Jug press pre 1 sat
Predstava „Otac“ pozorišta iz Velesa na Joakimfestu

Predstava „Otac“ pozorišta iz Velesa na Joakimfestu

RTK pre 32 minuta
Bez struje u petak u Radonjici

Bez struje u petak u Radonjici

Jug press pre 1 sat