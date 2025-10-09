Vladi predloženo osnivanje Fakulteta za srpske studije u Nišu

Promenom statusa i izdvajanjem departmana za istoriju, srbistiku i ruski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta, Vlada Srbije razmatra osnivanje nove visokoškolske ustanove u Nišu – Fakulteta srpskih studija, objavile su Južne vesti.

U prvobitnom dopisu Ministarstva prosvete navedeno je da je predlog potekao od Univerziteta u Nišu, ali je naknadnom ispravkom potvrđeno da je predlagač Grad Niš. Prema dostupnoj dokumentaciji, vršilac dužnosti dekana bio bi prof. dr Slaviša Nedeljković, redovni profesor Departmana za istoriju i dobitnik Vidovdanskog ordena, dok bi predsednik Saveta bio doc. dr Milan Lazarević, odbornik Srpske napredne stranke i direktor Instituta „Niška Banja“. Nova akademska