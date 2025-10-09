Narodni poslanik pita Dačića i Lončara: Da li je policija 23. septembra pretresala prostorije Hitne pomoći i kod vozača pronašla kokain?

Narodni poslanik Slobodan Petrović, potpredsednik Srbija centra (SRCE), zatražio je, na početku današnje sednice Skupštine od ministara unutrašnjih poslova Ivice Dačića i zdravlja Zlatibora Lončara da odgovore da li je tačno da je policija 23. septembra izvršila pretres prostorija beogradskog Zavoda za urgentnu medicinu i pronašla veću količinu kokaina, kao i da li je tada priveden vozač Hitne pomoći. „Ukoliko su navodi tačni, da li je ovo imalo negativne posledice