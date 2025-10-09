Gradonačelnik Zrenjanina tvrdi da je voda u tom gradu ponovo ispravna za piće

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Gradonačelnik Zrenjanina tvrdi da je voda u tom gradu ponovo ispravna za piće

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura objavio je na društvenim mrežama, uz rešenje Odeljenja za sanitarnu inspekciju, da "Zrenjanin od danas nema problem sa pijaćom vodom i da je višedecenijski problem zvanično rešen".

"Rešenje o zabrani upotrebe vode iz 2004. godine stavljeno je van snage, što znači da ponovo imamo zdravu i ispravnu pijaću vodu. Hvala vam, dragi Zrenjaninci, na strpljenju i razumevanju", naveo je Salapura. U rešenju koje je objavio, navedeno je da se rešenje sanitarnog inspektora od 14. januara 2004. godine o zabrani upotrebe vode za piće i pripremu hrane iz vodovodne mreže grada Zrenjanin, koju distribuira javno kumunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" iz
