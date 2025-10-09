Vučić: Carine na čelik koje uvodi EU će pogoditi železaru u Smederevu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će carine Evropske unije na čelik pogoditi železaru u Smedrevu koja je u vlasništvu kineske Hbis grupe.

"Još jedna loša vest je stigla danas, a to su carine EU na čelik koje najviše pogađaju Veliku Britaniju, Tursku i Srbiju. To će izuzetno pogoditi železaru, gde radi 5.000 ljudi", rekao je Vučić u vanrednom obraćanju javnosti na kojem je govorio i o primeni američkih sankcija preme Naftnoj industriji Srbije (NIS). Evropska komisija predložila je novo smanjenje kvota i povećanje carina na uvoz čelika iz zemalja van EU. Komisija namerava da najpre prepolovi kvote za