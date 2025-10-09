RIA: Rosatom tvrdi da pokreće rad Zaporožja; napad na Odesu, petoro povređenih

Rat u Ukrajini – 1.324. dan. Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom sprema se da ponovo pokrene nuklearnu elektranu Zaporožje, objavila je RIA Novosti. Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije istakla je da je pet osoba povređeno u napadu ruskih dronova tokom noći na Odesu.

Napad na Odesu, petoro povređenih Pet osoba je povređeno u napadu ruskih dronova tokom noći u Odeskoj oblasti, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije. Prema saopštenju, izbili su požari velikih razmera, gorele su dve stambene zgrade, jedna upravna zgrada i benzinska pumpa, prenosi Ukrinform. Na teritoriji objekta lučke infrastrukture takođe je izbio požar velikih razmera, goreli su kontejneri sa biljnim uljem, vozila, goriva od drveta, navodi