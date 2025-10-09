Poslanici danas nastavljaju raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas u 10 sati u Domu Narodne skupštine prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja.

Kao i svakog četvrtka, sednica će početi postavljanjem poslaničkih pitanja, a zatim će se preći na objedinjenu raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 48 tačaka. Predstavnici poslaničkih grupa nastaviće raspravu u načelu o predloženim zakonima među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru
