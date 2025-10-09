Svi u klin, Pegula u ploču: Vrućina je deo tenisa

Sport klub pre 48 minuta  |  Autor: Vojin Veličković
Svi u klin, Pegula u ploču: Vrućina je deo tenisa

Sedam predaja u Šangaju, pet u Vuhanu, šampioni prethodnih turnira (Karlos Alkaras u Tokiju i Amanda Anisimova u Pekingu) odustali posle žrebanja, Novak Đoković dva puta povraćao na sred terena...

Ceo svet se žali na paklenu vrućinu tokom ovogodišnjih turnira u Kini – osim Džesike Pegule. – Vrućina je deo tenisa – kaže šesta teniserka sveta koja se danas u Vuhanu plasirala u četvtfinale savladavši Jekaterinu Aleksandrovu sa 7:5, 3:6, 6:3.- Iskreno, meni ovakvi uslovi igranja ni malo ne smetaju. Mnogo se znojim ali deo terena je u senci i ja to dobro iskoristim. Amerikanka svoju „otpornost“ prema vrelini objašnjva i poreklom. – Ja sam sa Floride, tamo je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Moram prestati da te idolizujem: Rivali igraju protiv čoveka kome se dive od rođenja!

Moram prestati da te idolizujem: Rivali igraju protiv čoveka kome se dive od rođenja!

Hot sport pre 48 minuta
Favoritkinje po planu: Švjontek i Gof u četvrfinalu Vuhana

Favoritkinje po planu: Švjontek i Gof u četvrfinalu Vuhana

Kurir pre 43 minuta
Švjontek i Gof u četvrtfinalu Vuhana

Švjontek i Gof u četvrtfinalu Vuhana

Sportski žurnal pre 33 minuta
Medvedev "podivljao" i spomenuo Nadala: "Ti si lud - potpuno lud" VIDEO

Medvedev "podivljao" i spomenuo Nadala: "Ti si lud - potpuno lud" VIDEO

B92 pre 28 minuta
Svi u klin, Pegula u ploču: Vrućina je deo tenisa

Svi u klin, Pegula u ploču: Vrućina je deo tenisa

Sport klub pre 43 minuta
Novak Đoković „arhivirao“ Bergsa i plasirao se u polufinale Šangaja

Novak Đoković „arhivirao“ Bergsa i plasirao se u polufinale Šangaja

Danas pre 1 sat
Novak: Ovo je jedan od najtežih turnira u mom životu

Novak: Ovo je jedan od najtežih turnira u mom životu

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisPekingŠangajKinaTokioTokijojessica pegula

Sport, najnovije vesti »

Predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić: Hvala na svemu velikom gospodinu Janisu Sferopulosu

Predsednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić: Hvala na svemu velikom gospodinu Janisu Sferopulosu

Danas pre 53 minuta
KK Partizan stao u odbranu žena u sportu i opšte kulture u našoj zemlji!

KK Partizan stao u odbranu žena u sportu i opšte kulture u našoj zemlji!

Sportske.net pre 48 minuta
Osimen otkrio mahinaciju decenije: "Odvojili me od oca na samrti i dali lažni ugovor u Napoliju"

Osimen otkrio mahinaciju decenije: "Odvojili me od oca na samrti i dali lažni ugovor u Napoliju"

Sportske.net pre 38 minuta
Kažnjeni Zvezda i Partizan - "večiti" po dve utakmice bez navijača

Kažnjeni Zvezda i Partizan - "večiti" po dve utakmice bez navijača

RTS pre 18 minuta
Moram prestati da te idolizujem: Rivali igraju protiv čoveka kome se dive od rođenja!

Moram prestati da te idolizujem: Rivali igraju protiv čoveka kome se dive od rođenja!

Hot sport pre 48 minuta