El Pais: Realna mogućnost da Tramp dobije Nobela za mir

Španski list Pais ocenio je danas da je jedan od 338 kandidata sa realnim šansama da dobije Nobelovu nagradu za mir i američki predsednik Donald Tramp, iako mu kladioničari daju šanse za pobedu od samo tri odsto.

Tramp je mesecima insistirao da on zaslužuje ovu nagradu zbog mirovnih inicijativa koje je pokrenuo kao posrednik u pregovorima između zemalja koje su neprijatelji, navodi list. Ove godine je Norveški komitet za Nobela primio ukupno 338 nominacija, od kojih su 244 pojedinci, a 94 organizacije. Direktorka Instituta za istraživanje mira u Oslu (PRIO) koji savetuje Komitet, Nina Greger, potvrdila je da je među nominovanima i Tramp, iako se spisak nominacija ne