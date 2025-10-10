Ruski gnev pogodio Ukrajinu: Hipersonične 'Kinžal' rakete sravnile energetske centre!

Ruske snage izvele masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, koristeći hipersonične rakete „Kinžal“ i dronove. Kijev i deset regiona ostali bez struje, dok Moskva poručuje da je napad „odgovor na ukrajinske udare po civilnim objektima u Rusiji“.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske oružane snage tokom protekle noći izvele široko koordinisan napad na energetske objekte koji obezbeđuju napajanje ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Prema zvaničnom saopštenju, svi planirani ciljevi su pogođeni i uništeni: „Ciljevi udara su dostignuti. Svi naznačeni objekti su pogođeni“, navodi se u izjavi Ministarstva odbrane Rusije. Kako se precizira, ovaj napad predstavlja odgovor na, kako Moskva