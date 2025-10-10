Ruski gnev pogodio Ukrajinu: Hipersonične 'Kinžal' rakete sravnile energetske centre!

Alo pre 16 minuta
Ruski gnev pogodio Ukrajinu: Hipersonične 'Kinžal' rakete sravnile energetske centre!

Ruske snage izvele masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, koristeći hipersonične rakete „Kinžal“ i dronove. Kijev i deset regiona ostali bez struje, dok Moskva poručuje da je napad „odgovor na ukrajinske udare po civilnim objektima u Rusiji“.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske oružane snage tokom protekle noći izvele široko koordinisan napad na energetske objekte koji obezbeđuju napajanje ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Prema zvaničnom saopštenju, svi planirani ciljevi su pogođeni i uništeni: „Ciljevi udara su dostignuti. Svi naznačeni objekti su pogođeni“, navodi se u izjavi Ministarstva odbrane Rusije. Kako se precizira, ovaj napad predstavlja odgovor na, kako Moskva
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Orban: Ukrajinski špijuni u Mađarskoj, ima ih i u telefonu; Rusi likvidirali branioce u podzemnom tunelu

Orban: Ukrajinski špijuni u Mađarskoj, ima ih i u telefonu; Rusi likvidirali branioce u podzemnom tunelu

RTS pre 16 minuta
Uživo ruski napadi širom Ukrajine Ima mrtvih i povređenih! (foto/video)

Uživo ruski napadi širom Ukrajine Ima mrtvih i povređenih! (foto/video)

Alo pre 40 minuta
Rusi otkrili čime su sinoć gađali Ukrajinu: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"

Rusi otkrili čime su sinoć gađali Ukrajinu: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"

Večernje novosti pre 25 minuta
UKRAJINSKA KRIZA : Snage PVO Rusije uništile 1.719 ukrajinskih dronova; Vraćena struja za 270.000 Kijevljana

UKRAJINSKA KRIZA : Snage PVO Rusije uništile 1.719 ukrajinskih dronova; Vraćena struja za 270.000 Kijevljana

RTV pre 3 sata
FOTO Kijev u mraku: Rusija žestoko napala ukrajinska energetska postrojenja

FOTO Kijev u mraku: Rusija žestoko napala ukrajinska energetska postrojenja

Nova pre 3 sata
Tramp se nada Nobelovoj nagradi za mir za 2025. godinu

Tramp se nada Nobelovoj nagradi za mir za 2025. godinu

RTV pre 3 sata
Putinov pomoćnik otkriva da li bi Rusija podržala Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Putinov pomoćnik otkriva da li bi Rusija podržala Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Snažni zemljotresi i cunami upozorenja u Filipinima sa smrtnim ishodima i štetom

Snažni zemljotresi i cunami upozorenja u Filipinima sa smrtnim ishodima i štetom

Naslovi.ai pre 6 minuta
Novi zemljotres na jugu Filipina magnitude 6,9

Novi zemljotres na jugu Filipina magnitude 6,9

Beta pre 6 minuta
Kreće danas u 10, trajaće do ponedeljka: Evropa se sprema za veliku oluju, pale se alarmi, najveći nivo pripravnosti…

Kreće danas u 10, trajaće do ponedeljka: Evropa se sprema za veliku oluju, pale se alarmi, najveći nivo pripravnosti: "opasnost je Ogromna" (foto,video)

Blic pre 14 minuta
Zašto argentinski pezos ponovo pada – i zašto ovaj put nije kriv Javier Milei

Zašto argentinski pezos ponovo pada – i zašto ovaj put nije kriv Javier Milei

Bloomberg Adria pre 14 minuta
Putin: Rusija i SAD ostaju u okvirima dogovorenog u Enkoridžu

Putin: Rusija i SAD ostaju u okvirima dogovorenog u Enkoridžu

Sputnik pre 15 minuta