Palestinci se vraćaju na sever Gaze, prekid vatre stupio na snagu, tvrde Izrael i SAD

BBC News pre 41 minuta

Reuters

Hiljade Palestinaca počelo je da se vraća domovima i onome što je ostalo od njih, pošto je prekid vatre Izraela i Hamasa stupio na snagu, prema tvrdnjama vlade Benjamina Netanjahua.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su se povukle do linije određene planom Donalda Trampa američkog predsednika.

„Nastavićemo da uklanjamo sve neposrednje pretnje“, upozorio je IDF.

Hamas ima rok do 11 sati po srednjeevropskom vremenu u ponedeljak da oslobodi sve izraelske taoce, dok će Izrael osloboditi stotine palestinskih zatvorenika.

Povlačenje izraelske vojske, kao i početak primene dogovora o prekidu vatre i roka za oslabađanje talaca potvrdio je i Stiv Vitkof, specijalni američki izaslanik koji se sastao sa Netanjahuom u četvrtak.

Prema sporazumu, očekuje se da će početi da pristižu kamioni sa humanitarnom pomoći u Gazu, enklavu sa dva miliona stanovnika.

Izraelsko ministarstvo pravosuđa objavilo je spisak od 250 palestinskih zatvorenika za koje kaže da će biti pušteni u okviru dogovora.

Od toga 15 će biti pušteno u Istočni Jerusalim, 100 na Zapadnu obalu, a 135 će biti deportovano.

Prethodno je zvaničnik Hamasa rekao za BBC da je na spisku koji je ova ekstremistička organizacija podnela posrednicima u Egiptu bilo i ime nekoliko zatvorenika visokog profila, među kojima i Marvan Barguti.

Mnogi Palestinci vide Bargutija kao budućeg predsednika, ali je iz kabineta Benjamina Netanjahua, izraelskog premijera saopšteno, da ovaj zatvorenik neće biti na spisku za oslobađanje.

Kako će da izgledaju sledeća 72 sata prema sporazumu?

Reuters

Tom Benet

izveštava iz Jerusalima

Stanovnici severnog i zapadnog dela Gaze ostali su zapanjeni povlačenjem izraelskih snaga iz nekoliko naselja, otkrivajući neviđenu pustoš posle nedelja teškog bombardovanja i rušenja.

Prvi put posle nekoliko nedelja, ljudi su ušli u područja Šeik Radvan, Al-Karama i Bič Kamp i zatekli uništene cele stambene blokove sravnjene sa zemljom, stotine kuća i veliki deo infrastrukture područja.

Desetine video snimaka koji kruže društvenim mrežama prikazuju stanovnike kako hodaju kroz ruševine i snimaju ono što je ostalo od njihovih naselja.

U jednom snimku se čuje čovek kako kaže: „Ovo je poslednje područje do kog možemo da stignemo. Izraelska vojska je još u blizini. Pogledajte razmere razaranja, uništili su sve.“

Dok su neki stanovnici bili zauzeti snimanjem ruševina, drugi su požurili da pomognu timovima Hamasove civilne odbrane Gaze da izvlače tela ispod ruševina.

Portparol Mahmud Basal rekao je za BBC da je osam tela izvučeno iz severne Gaze u petak ujutru, dok spasilački timovi nastavljaju pretragu „sa veoma ograničenim sredstvima“ u drugim oblastima.

Slične scene su prijavljene u više okruga koje su napustile izraelske snage, koje su počele da se povlače na dogovorene linije u okviru primirja dogovorenog u Šarm el-Šeiku između Hamasa i Izraela.

Oko 700.000 raseljenih ljudi iz grada Gaze i severa sada nestrpljivo čeka da se povlačenje završi kako bi se mogli vratiti u ono što je ostalo od njihovih domova.

Ala Saleh, učitelj koji je pre tri nedelje pobegao sa suprugom i šestoro dece u Kan Junis, kaže za BBC da očajnički želi da se vrati na sever kada se otvori priobalni put: „Moja kuća je uništena pre godinu dana. Živeo sam u šatoru na ruševinama i vratiću se i ponovo ću podići svoj šator.

„Samo želimo da obnovimo. Umorni smo od života u šatorima koji nas ne štite ni od letnje vrućine ni od zimske hladnoće."

EPA

„Sve je nestalo“: Stanovnici Gaze se vraćaju na mesta potpunog uništenja

Rušdi Abualuf

Dopisnik iz Gaze, izveštava iz Istanbula

Koje su prepreke?

Ako bude u potpunosti sproveden, sporazum bi približio dve strane više nego bilo koji prethodni napor da se zaustavi rat.

Mnogo toga bi još moglo da pođe po zlu, jer dalji koraci u Trampovom planu od 20 tačaka još nisu dogovoreni.

One obuhvataju kako će se upravljati uništenim Pojasom Gaze kada se borbe završe i konačnu sudbinu Hamasa, koji je do sada odbijao zahteve Izraela da se razoruža.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas saopštilo je u petak da će rasporediti snage bezbednosti u područjima iz kojih se izraelska vojska povukla.

Nije bilo odmah jasno da li će se borci vratiti na ulice u značajnom broju kao što su to činili tokom ranijih primirja, što će Izrael sigurno shvatiti kao provokaciju.

Tramp je rekao da će u nedelju otputovati u region, verovatno kako bi prisustvovao ceremoniji potpisivanja u Egiptu.

Predsednik Kneseta Amir Ohana pozvao ga je da se obrati izraelskom parlamentu.

Hamas je pokrenuo sukob 7. oktobra 2023, kada su pripadnici ove organizacije, koju Izrael, Velika Britanija, SAD i druge zemlje smatraju terorističkom, upali u Izrael gde su ubili 1.200 ljudi i zarobio 251 taoca.

U ofanzivi na Gazu koju je potom pokrenuo Izrael ubijeno je više od 67.000 ljudi, prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa.

(BBC News, 10.10.2025)