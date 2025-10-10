Bela kuća negoduje što Tramp nije dobio Nobelovu nagradu za mir

Beta pre 1 sat

Bela kuća je danas saopštila da je Norveški Nobelov komitet koji dodeljuje Nobelovu nagradu za mir, "stavio politiku ispred mira" time što je dodelio nagradu opozicionoj liderki iz Venecuele Mariji Korini Mačado, a ne predsedniku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldu Trampu."Predsednik Tramp će nastaviti da sklapa mirovne sporazume, okončava ratove i spasava živote. Nobelov komitet je dokazao da politiku stavlja ispred mira", napisao je na Iksu direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čeng (Stephen Cheung).

Čeng je dodao da Tramp "ima srce humanitarca".

Tramp tvrdi da je okončao više oružanih sukoba širom sveta, poput spora Indije i Pakistana, Kambodže i Tajlanda, Egipta i Etiopije, Ruande i Konga, kao i probleme na Kosovu, dok stručnjaci tvrde da on preuveličava svoju ulogu, odnosno da svoj doprinos ponekad i izmišlja.

Tramp je juče izjavio da je njegova uloga posrednika u prvoj fazi primirja u Gazi osmi rat koji je okončao, dok se smatra da je taj ovonedeljni dogovor postignut prekasno da bi Norveški Nobelov komitet mogao da ga razmotri.

Stručnjaci tvrde da je Trampova politika "Amerike na prvom mestu" suprotna idealima međunarodne saradnje i bratstva među narodima, sadržanim u testamentu Alfreda Nobela, čije ime nosi prestižna nagrada.

(Beta, 10.10.2025)