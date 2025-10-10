Šef mađarske diplomatije: MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u
Beta pre 21 minuta
Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
"Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku od MOL-a", rekao je Sijarto u objavi na društvenim mrežama, preneo je RTS.
Prema njegovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da zameni nedostatak isporuka iz Hrvatske.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je realna procena da rafinerija u Pančevu bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra i dodao da kada je reč o gorivu, problema neće biti do Nove godine.
Vučić je tokom obraćanja građanima, povodom uvođenja američkih sankcija NIS-u, kazao da taj period može biti duži za pet ili sedam dana, ali da će teško biti duže od toga.
(Beta, 10.10.2025)