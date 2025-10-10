Ukrajinske vlasti: Sedmogodišnje dete poginulo u ruskim napadima, delovi Kijeva bez struje

Beta pre 2 sata

  Sedmogodišnje dete je noćas poginulo i tri osobe su ranjene u ruskim napadima u Zaporoškoj oblasti u centralnoj Ukrajini, dok je devet osoba povređeno u Kijevu, saopštile su ukrajinske vlasti.

Kijev je sinoć bio na meti  velikog ruskog napada pa je istočni deo glavnog grada Ukrajine ostao je bez struje.

Ministarstvo energetike je saopštilo da širom zemlje "Rusi nanose masovne udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu".

Ukrajinsko vazduhoplovstvo je na Telegramu izvestilo o "napadu neprijateljskih balističkih raketa i masovnom napadu dronova", pozivajući stanovništvo da ostane u skloništima.

(Beta, 10.10.2025)

Ključne reči

UkrajinaKijev

