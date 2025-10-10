(Foto,video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo, našu decu

U okviru predizborne kampanje za lokalne izbore koji se 12. oktobra održavaju na Kosovu i Metohiji, Srpska lista održala je u domu kulture u Gračanici veliki skup odakle su pozvali na zajedničku borbu, istakavši da samo pod barjakom Srpske liste koja jedina radi u interesu srpskog naroda mogu da obezbede opstanak i ostanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek zahvalio je okupljenim građanima koji su u velikom broju došli da podrže najveću, najjaču i jedinu srpsku partiju sa Kosova i Metohije koja ne želi da se odrekne svog predsednika Aleksandra Vučića i svoje države Srbije. - Ovoliki broj ljudi u sali i ispred nje govori da se ne radi samo o konvenciji Srpske liste i predizbornoj kampanji, ovde je reč o saboru jedinstva i srpske sloge, i tako treba da ostane. Gračanica trpi ogroman