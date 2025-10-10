Raseljeni Srbi mogu da glasaju na izborima ako dođu lično: Otvoren kol-centar za sve informacije

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/ Kosovo online
Raseljeni Srbi mogu da glasaju na izborima ako dođu lično: Otvoren kol-centar za sve informacije

Za lokalne izbore na Kosovu 12. oktobra registrovano je više od dva miliona birača, od kojih blizu 44.000 njih živi van Kosova i moći će da glasa u konzularnim predstavništvima ili putem pošte.

Za raseljene Srbe se CIK nije pobrinuo, ali iz Komesarijata za izbeglice Srbije pozvali su ih da glasaju u nedelju. Posebno zabrinjava što raseljeni Srbi mogu da glasaju samo ako dođu na Kosovo i Metohiju i to bez garancija da su na biračkom spisku, konstatuje Juronjuz Srbija. Kandidat Srpske liste za predsednika Opštine Severna Mitrovica Milan Radojević rekao je da ta stranka, u saradnji sa Vladom Srbije i Kancelarijom za KiM ukazuje raseljenima na značaj ovih
