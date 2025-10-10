Potpuna tama: Novi „demokratski“ udar na Srbe koji neće imati ni – svedoke

Odluka Centralne izborne komisija tzv. Kosova da ne akredituje nijedan srpski medij za praćenje lokalnih izbora još jedan je dokaz da bi Aljbin Kurti želeo da se izbori održe u potpunoj tami, kaže za Sputnjik bivši predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.

Centralna izborna komisija tzv. Kosova akreditovala je prvu grupu medija za praćenje lokalnih izbora u nedelju, 12. oktobra, ali među njima nema nijednog medija koji izveštava na srpskom jeziku. Očigledno je da Aljbin Kurti želi da on odlučuje ko će i kako da glasa ali istovremeno i da ne želi da bude svedoka manipulacija na izborima i to je još jedan primer maltretiranja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, što on već godinama radi, smatra Radomirović. „Ovde