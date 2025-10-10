Potpuna tama: Novi „demokratski“ udar na Srbe koji neće imati ni – svedoke

Potpuna tama: Novi „demokratski“ udar na Srbe koji neće imati ni – svedoke
Sputnik pre 45 minuta
Odluka Centralne izborne komisija tzv. Kosova da ne akredituje nijedan srpski medij za praćenje lokalnih izbora još jedan je dokaz da bi Aljbin Kurti želeo da se izbori održe u potpunoj tami, kaže za Sputnjik bivši predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.
Centralna izborna komisija tzv. Kosova akreditovala je prvu grupu medija za praćenje lokalnih izbora u nedelju, 12. oktobra, ali među njima nema nijednog medija koji izveštava na srpskom jeziku. Očigledno je da Aljbin Kurti želi da on odlučuje ko će i kako da glasa ali istovremeno i da ne želi da bude svedoka manipulacija na izborima i to je još jedan primer maltretiranja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, što on već godinama radi, smatra Radomirović. „Ovde