Raseljeni Srbi sa KiM mogu da glasaju na izborima, ali samo ako dođu lično, otvoren kol-centar za sve informacije

Za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji koji će se održati 12. oktobra registrovano je više od dva miliona birača, od toga blizu 44.000 koji žive van Kosova i koji će moći da glasaju u konzularnim predstavništvima ili putem pošte.

Za raseljene Srbe se Centralna izborna komisija u Prištini nije pobrinula, ali je zato smanjila broj birača na severu Kosmeta, a povećala broj onih koji mogu da glasaju u srpskim opštinama na jugu. U severnom delu Kosovske Mitrovice smanjen je broj birača za 1.264, u ostalim opštinama na severu takođe za po nekoliko stotina birača, dok je u Gračanici taj broj povećan za skoro 2.500. "To je, po mom mišljenju, smišljeno urađeno kako bi se politički odnos snaga u