Raseljeni Srbi sa KiM mogu da glasaju na izborima, ali samo ako dođu lično, otvoren kol-centar za sve informacije

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Raseljeni Srbi sa KiM mogu da glasaju na izborima, ali samo ako dođu lično, otvoren kol-centar za sve informacije

Za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji koji će se održati 12. oktobra registrovano je više od dva miliona birača, od toga blizu 44.000 koji žive van Kosova i koji će moći da glasaju u konzularnim predstavništvima ili putem pošte.

Za raseljene Srbe se Centralna izborna komisija u Prištini nije pobrinula, ali je zato smanjila broj birača na severu Kosmeta, a povećala broj onih koji mogu da glasaju u srpskim opštinama na jugu. U severnom delu Kosovske Mitrovice smanjen je broj birača za 1.264, u ostalim opštinama na severu takođe za po nekoliko stotina birača, dok je u Gračanici taj broj povećan za skoro 2.500. "To je, po mom mišljenju, smišljeno urađeno kako bi se politički odnos snaga u
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

(Video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve…

(Video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo, našu decu

Blic pre 13 minuta
Petković: Nemamo pravo da se delimo, glas za Srpsku listu glas protiv Kurtijevog terora

Petković: Nemamo pravo da se delimo, glas za Srpsku listu glas protiv Kurtijevog terora

RTS pre 1 sat
Interesovanje u kuršumlijskom kraju za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji

Interesovanje u kuršumlijskom kraju za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji

RTS pre 1 sat
Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i…

Srpskim medijima zabranjen pristup izborima na Kosovu! Pokret Samoopredeljenja optužio novinare za širenje propagande i nemira: Ovo je kršenje ljudskih prava

Kurir pre 5 sati
Politička borba Srpske liste; Konvencija u Gračanici: Za čast, dostojanstvo i napredak

Politička borba Srpske liste; Konvencija u Gračanici: Za čast, dostojanstvo i napredak

RTV pre 6 sati
ANEM: Institucije na Kosovu moraju da dozvole medijima na srpskom jezikuda izveštavaju o lokalnim izborima

ANEM: Institucije na Kosovu moraju da dozvole medijima na srpskom jezikuda izveštavaju o lokalnim izborima

Jug press pre 6 sati
Kosovo: Ni posle izbora u nedelju nema povratka na staro?

Kosovo: Ni posle izbora u nedelju nema povratka na staro?

Dojče vele pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaIzborikim

Balkan, najnovije vesti »

(Video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve…

(Video): Srpska lista održala predizborni miting u Gračanici: Samo jedinstveni i složni možemo da sačuvamo naše crkve, manastire, ćirilično pismo, našu decu

Blic pre 13 minuta
Raseljeni Srbi sa KiM mogu da glasaju na izborima, ali samo ako dođu lično, otvoren kol-centar za sve informacije

Raseljeni Srbi sa KiM mogu da glasaju na izborima, ali samo ako dođu lično, otvoren kol-centar za sve informacije

Euronews pre 28 minuta
Severna Makedonija: Kam obeležava 30 godina poslovanja

Severna Makedonija: Kam obeležava 30 godina poslovanja

InStore pre 13 minuta
Petković: Nemamo pravo da se delimo, glas za Srpsku listu glas protiv Kurtijevog terora

Petković: Nemamo pravo da se delimo, glas za Srpsku listu glas protiv Kurtijevog terora

RTS pre 1 sat
Hrvat nestao u Africi, sumnja se na otmicu

Hrvat nestao u Africi, sumnja se na otmicu

N1 Info pre 1 sat