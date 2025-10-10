(Grafikoni) ovaj datum biće najhladniji u Beogradu! Rhmz objavio mesečnu prognozu: Stiže ogromna oscilacija u samo 24 sata, a u ovim delovima Srbije temperature idu u minus

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za narednih mesec dana, po kojoj će do 8. novembra u Srbiji biti promenljivo vreme, mestimično sa padavinama.

Sudeći po grafikonima mesečne prognoze koje je RHZM objavio za gradove Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, kao i za planine Zlatibor i Kopaonik, maksimalne temperature neće prelaziti 19. podeok Celzijusove skale, dok minimalne temperature neće pasti ispod 5 stepeni Celzijusovih. Kada je reč o Beogradu, najhladniji dan u narednom periodu biće 16. oktobar, kada će najniže temperatura biti 5 stepeni, a najviša dnevna 14, dok će najtopliji dan biti 10. oktobar,