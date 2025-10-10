(Grafikoni) ovaj datum biće najhladniji u Beogradu! Rhmz objavio mesečnu prognozu: Stiže ogromna oscilacija u samo 24 sata, a u ovim delovima Srbije temperature idu u minus

Blic pre 4 sati
(Grafikoni) ovaj datum biće najhladniji u Beogradu! Rhmz objavio mesečnu prognozu: Stiže ogromna oscilacija u samo 24 sata, a…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za narednih mesec dana, po kojoj će do 8. novembra u Srbiji biti promenljivo vreme, mestimično sa padavinama.

Sudeći po grafikonima mesečne prognoze koje je RHZM objavio za gradove Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, kao i za planine Zlatibor i Kopaonik, maksimalne temperature neće prelaziti 19. podeok Celzijusove skale, dok minimalne temperature neće pasti ispod 5 stepeni Celzijusovih. Kada je reč o Beogradu, najhladniji dan u narednom periodu biće 16. oktobar, kada će najniže temperatura biti 5 stepeni, a najviša dnevna 14, dok će najtopliji dan biti 10. oktobar,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Grafikoni) ovaj datum biće najhladniji u Beogradu! Rhmz objavio mesečnu prognozu: Stiže ogromna oscilacija u samo 24 sata, a…

(Grafikoni) ovaj datum biće najhladniji u Beogradu! Rhmz objavio mesečnu prognozu: Stiže ogromna oscilacija u samo 24 sata, a u ovim delovima Srbije temperature idu u minus

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadZlatiborKopaonikKragujevacRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

"Uvođenje reda i da se zna ko je vlasnik": Sofronijević: Država ne izdaje građevinske dozvole retroaktivno već evidentira

"Uvođenje reda i da se zna ko je vlasnik": Sofronijević: Država ne izdaje građevinske dozvole retroaktivno već evidentira

Blic pre 26 minuta
Evropske akcije uglavnom pale nakon lošijeg dana za bankarski sektor

Evropske akcije uglavnom pale nakon lošijeg dana za bankarski sektor

Blic pre 1 minut
NDNV: Povreda akademske etike i bezbednosti na Filozofskom fakultetu

NDNV: Povreda akademske etike i bezbednosti na Filozofskom fakultetu

Danas pre 41 minuta
Spahije, šeici i begovi

Spahije, šeici i begovi

Radar pre 1 sat
Tokom dana sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje

Tokom dana sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje

RTV pre 1 sat