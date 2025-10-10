Otkriveno ko je dobitnik Nobelove nagrade za mir: Laureat liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado, Tramp ostao praznih ruku

Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir ove godine je Marija Korina Mačado, liderka opozicije u Venecueli.

Kako je objavio Nobelov komitet, ona je osvojila nagradu zbog zalaganja za mir za svoju dugogodišnju borbu za demokratiju i ljudska prava u Venecueli. "U protekloj godini, gospođica Mačado je bila primorana da se krije. Uprkos ozbiljnim pretnjama po njen život, ona je ostala u zemlji, izbor koji je inspirisao milione. Kada autoritarci preuzmu vlast, ključno je odati priznanje hrabrim braniocima slobode koji ustaju i pružaju otpor", saopštio je komitet. Mačado je