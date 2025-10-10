Petković: Osmani je zajedno sa Kurtijem sinonim za krađu na izborima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je večeras da je predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani zajedno sa premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem sinonim za krađu na izborima.

Petković je to rekao reagujući na tvrdnje Osmani da postoje direktne intervencije koje zvanični Beograd sprovodi na lokalnim izborima na AP Kosovu i Metohiji i naveo da ona dok govori da Beograd kupuje glasove, zaboravlja na optužnicu tzv. tužilaštva u Đakovici protiv Džem Hodže koji je plaćao 50 evra za svaki glas Kurtiju. "Vjosa se usuđuje da govori da Beograd kupuje glasove na KiM, a ona je sa Kurtijem sinonim za krađu na izborima! Izgleda da je zaboravila na