Počelo primirje u gazi! Izraelska vojska objavila saopštenje nakon povlačenja iz palestinske enklave

Izraelska vojska je upravo objavila da je primirje u Pojasu Gaze stupilo na snagu.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Izraelska vojska (IDF) navela je da su trupe "počele da se pozicioniraju duž ažuriranih linija raspoređivanja" od 12.00 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 11.00 po našem. "Trupe Izraelske vojske u Južnoj komandi su raspoređene u tom području i nastaviće da deluju kako bi eliminisale svaku neposrednu pretnju", dodaje se u saopštenju, prenosi "Bi-Bi-Si". U roku od 72 sata, odnosno do ponedeljka u podne, palestinska militantna