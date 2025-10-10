Počelo primirje u gazi! Izraelska vojska objavila saopštenje nakon povlačenja iz palestinske enklave

Blic pre 13 minuta
Počelo primirje u gazi! Izraelska vojska objavila saopštenje nakon povlačenja iz palestinske enklave

Izraelska vojska je upravo objavila da je primirje u Pojasu Gaze stupilo na snagu.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Izraelska vojska (IDF) navela je da su trupe "počele da se pozicioniraju duž ažuriranih linija raspoređivanja" od 12.00 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 11.00 po našem. "Trupe Izraelske vojske u Južnoj komandi su raspoređene u tom području i nastaviće da deluju kako bi eliminisale svaku neposrednu pretnju", dodaje se u saopštenju, prenosi "Bi-Bi-Si". U roku od 72 sata, odnosno do ponedeljka u podne, palestinska militantna
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Počelo primirje u Pojasu Gaze

Počelo primirje u Pojasu Gaze

Sputnik pre 13 minuta
Izraelska vojska se povlači! Trupe napuštaju Pojas Gaze!

Izraelska vojska se povlači! Trupe napuštaju Pojas Gaze!

Kurir pre 8 minuta
Primirje stupilo na snagu! Izraelska vojska završila početno povlačenje trupa iz Pojasa Gaze! (foto/video)

Primirje stupilo na snagu! Izraelska vojska završila početno povlačenje trupa iz Pojasa Gaze! (foto/video)

Kurir pre 8 minuta
Počeo prekid vatre u Pojasu Gaze Dogovor o razmeni zatvorenika i humanitarnoj pomoći uspostavlja mir

Počeo prekid vatre u Pojasu Gaze Dogovor o razmeni zatvorenika i humanitarnoj pomoći uspostavlja mir

Dnevnik pre 2 minuta
Primirje u Gazi stupilo na snagu: Izraelska vojska (IDF) je počela da povlači svoje trupe

Primirje u Gazi stupilo na snagu: Izraelska vojska (IDF) je počela da povlači svoje trupe

Večernje novosti pre 12 minuta
(VIDEO) Izraelska vojska počela povlačenje trupa iz Pojasa Gaze

(VIDEO) Izraelska vojska počela povlačenje trupa iz Pojasa Gaze

N1 Info pre 1 sat
Civilna zaštita Gaze: Izraelska vojska se povukla iz nekoliko delova na severu i jugu Pojasa

Civilna zaštita Gaze: Izraelska vojska se povukla iz nekoliko delova na severu i jugu Pojasa

Beta pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Snažan zemljotres pogodio Filipine, upozorenja na cunami u Filipinima i Indoneziji

Snažan zemljotres pogodio Filipine, upozorenja na cunami u Filipinima i Indoneziji

Naslovi.ai pre 3 minuta
"Ovo je kolaps države": Kriza drma Francusku, čuje se reč ostavka: Crni oblaci nadvili se nad Makronom, sve je usamljeniji…

"Ovo je kolaps države": Kriza drma Francusku, čuje se reč ostavka: Crni oblaci nadvili se nad Makronom, sve je usamljeniji, bune se čak i dojučerašnji saveznici

Blic pre 2 minuta
Ko je Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025?

Ko je Marija Korina Mačado, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025?

Danas pre 9 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Počeo prekid vatre u Pojasu Gaze

BLISKOISTOČNI SUKOB: Počeo prekid vatre u Pojasu Gaze

RTV pre 13 minuta
FOTO Kijev u mraku: Rusija žestoko napala ukrajinska energetska postrojenja

FOTO Kijev u mraku: Rusija žestoko napala ukrajinska energetska postrojenja

Nova pre 3 minuta