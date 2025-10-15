Netanjahu: Tela svih ubijenih talaca biće vraćena u Izrael

Blic pre 1 sat
Netanjahu: Tela svih ubijenih talaca biće vraćena u Izrael

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je večeras tokom posete taocima u bolnici Bejlinson u Petah Tikvi, koje je oslobodio Hamas, da ce tela svih ubijenih talaca biti vraćena.

- Sa istom odlučnošću, sa istim osećajem odgovornosti i ozbiljnosti, radimo na njihovom vraćanju - rekao je Netanjahu u video izjavi iz bolnice, preneo je Tajms of Izrael. Naglasio je da Izrael neće štedeti napore i sredstva da tela ubijenih talaca budu vraćena. Hamas je saopštio da će večeras predati Izraelu tela četiri taoca. Izrael je ranije danas odlučio da sutra ne otvori ponovo granični prelaz Rafa između Pojasa Gaze i Egipta, kako je predviđeno sporazumom o
