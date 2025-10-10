U petak malo sunca, više oblaka: Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend: U utorak dolazi do preokreta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će uveče i u toku noći biti oblačno, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima ponegde će padati kratkotrajna kiša.

U narednim danima zadržaće se promenljivo i toplo vreme. U petak će na severu Srbije pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne i uveče će biti prolazno naoblačenje. "U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak",