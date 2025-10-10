Drugi dan sankcija NIS-u: Rafinerija u Pančevu ima sirovina da radi do 1. novembra, država najavljuje nove izvore snabdevanja

Nakon što je Hrvatska obustavila isporuku sirove nafte kompaniji NIS preko JANAF-a, rafinerija u Pančevu nastavlja da radi na postojećim zalihama koje će, prema procenama, trajati do 1. novembra.

Iako je ovaj potez izazvao zabrinutost javnosti, nadležni uveravaju da nestašica goriva neće biti, a da država već radi na diversifikaciji izvora snabdevanja. Novi putevi snabdevanja su nužni „Situacija je očekivana i kontrolisana. Imamo dovoljno sirove nafte i derivata za izvesno vreme, ali će biti neophodno prelazno rešenje – uvoz gotovih derivata drugim pravcima, što će, razume se, biti skuplje“, izjavio je Nebojša Atanaković, preduzetnik i vlasnik benzinske