Drugi dan sankcija NIS-u: Rafinerija u Pančevu ima sirovina da radi do 1. novembra, država najavljuje nove izvore snabdevanja

Dnevnik pre 4 sati
Drugi dan sankcija NIS-u: Rafinerija u Pančevu ima sirovina da radi do 1. novembra, država najavljuje nove izvore snabdevanja

Nakon što je Hrvatska obustavila isporuku sirove nafte kompaniji NIS preko JANAF-a, rafinerija u Pančevu nastavlja da radi na postojećim zalihama koje će, prema procenama, trajati do 1. novembra.

Iako je ovaj potez izazvao zabrinutost javnosti, nadležni uveravaju da nestašica goriva neće biti, a da država već radi na diversifikaciji izvora snabdevanja. Novi putevi snabdevanja su nužni „Situacija je očekivana i kontrolisana. Imamo dovoljno sirove nafte i derivata za izvesno vreme, ali će biti neophodno prelazno rešenje – uvoz gotovih derivata drugim pravcima, što će, razume se, biti skuplje“, izjavio je Nebojša Atanaković, preduzetnik i vlasnik benzinske
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Sijarto: MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

Sijarto: MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

RTS pre 13 minuta
Gujaničić: Par meseci bez većih posledica od sankcija NIS-u, a zatim rast cena, pad prihoda i šverc

Gujaničić: Par meseci bez većih posledica od sankcija NIS-u, a zatim rast cena, pad prihoda i šverc

Novi magazin pre 2 sata
Drugi dan sankcija NIS-u: Gde ćemo kupovati gorivo i po kojoj ceni?

Drugi dan sankcija NIS-u: Gde ćemo kupovati gorivo i po kojoj ceni?

Biznis.rs pre 2 sata
"Građani u ovom trenutku nemaju razlog za brigu, ali nadležni treba da reše problem": Šta nas čeka posle sankcija NIS-u

"Građani u ovom trenutku nemaju razlog za brigu, ali nadležni treba da reše problem": Šta nas čeka posle sankcija NIS-u

Euronews pre 4 sati
Mađari će povećati isporuke Srbiji zbog američkih sankcija NIS-u! Oglasio se Sijarto: Naši srpski prijatelji mogu da se oslone…

Mađari će povećati isporuke Srbiji zbog američkih sankcija NIS-u! Oglasio se Sijarto: Naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećane isporuke

Kurir pre 4 sati
Dan posle sankcija: "Država ima način da spreči "divljanje" goriva"! Do ovog datuma ima sirove nafte za rafineriju u Pančevu…

Dan posle sankcija: "Država ima način da spreči "divljanje" goriva"! Do ovog datuma ima sirove nafte za rafineriju u Pančevu, šta zatim?

Blic pre 5 sati
Sijarto najavio da će MOL povećati isporuke nafte Srbiji

Sijarto najavio da će MOL povećati isporuke nafte Srbiji

Novi magazin pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaPančevonaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Kad zlato više ne blista: tri ideje kako zaštititi portfelj ako se trend rasta zlata okrene

Kad zlato više ne blista: tri ideje kako zaštititi portfelj ako se trend rasta zlata okrene

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Ronaldo je u fudbalu postigao skoro sve, a sada je i milijarder

Ronaldo je u fudbalu postigao skoro sve, a sada je i milijarder

Kamatica pre 38 minuta
MOL: Srbija može da računa na nas, činimo sve da isporučimo dovoljne količine goriva

MOL: Srbija može da računa na nas, činimo sve da isporučimo dovoljne količine goriva

RTV pre 28 minuta
Lučić: Ulaganja u sajber bezbednost i korporacija i države će rasti

Lučić: Ulaganja u sajber bezbednost i korporacija i države će rasti

RTV pre 33 minuta
Popović: Stvar sa NIS mogla da se reši mnogo ranije, zavisnost od ruskih energenata politička odluka ove vlasti

Popović: Stvar sa NIS mogla da se reši mnogo ranije, zavisnost od ruskih energenata politička odluka ove vlasti

N1 Info pre 28 minuta