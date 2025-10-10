"Tramp ima srce humanitarca, samo on pomera planine snagom volje" Bela kuća kaže da je odluka da predsednik SAD ne dobije Nobela stavljanje politike iznad mira

Kurir pre 6 minuta  |  Reuters/Preveo i priredio: N.
"Tramp ima srce humanitarca, samo on pomera planine snagom volje" Bela kuća kaže da je odluka da predsednik SAD ne dobije…

Bela kuća je danas kritikovala odluku Norveškog Nobelovog komiteta da nagradu za mir dodeli Mariji Korini Mačado, lideru venecuelanske opozicije, umesto da laureat bude američki predsednik Donald Tramp. - Predsednik Tramp će nastaviti da sklapa mirovne sporazume, okončava ratove i spasava živote.

On ima srce humanitarca i nikada neće biti nikoga poput njega ko može da pomera planine samo snagom svoje volje. Nobelov komitet je dokazao da politiku stavljaju iznad mira - naveo je portparol Bele kuće Stiven Čeung u objavi na društvenoj mreži X. Mačado je u prvom reagovanju nakon dobijanja nagrade kazala je da je u "šoku". Jorgen Vatne Fridnes, predsedavajući Norveškog Nobelovog komiteta, nakon objavljivanja imena dobitnice pohvalio je Mačado kao "hrabru i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Bela kuća besna jer Tramp nije dobio Nobelovu nagradu za mir: „Niko kao on“

Bela kuća besna jer Tramp nije dobio Nobelovu nagradu za mir: „Niko kao on“

Nova pre 41 minuta
Bela kuća: Nobelov komitet stavio politiku iznad mira

Bela kuća: Nobelov komitet stavio politiku iznad mira

NIN pre 1 sat
Marija Korina Mačado: Nagrada dostignuće celog društva, narod Venecuele će na kraju pobediti

Marija Korina Mačado: Nagrada dostignuće celog društva, narod Venecuele će na kraju pobediti

N1 Info pre 36 minuta
Bela kuća komentarisala što Tramp nije dobio Nobelovu nagradu za mir

Bela kuća komentarisala što Tramp nije dobio Nobelovu nagradu za mir

Vesti online pre 51 minuta
Oglasila se Bela kuća nakon što Tramp nije dobio Nobelovu nagradu: "Stavili su politiku iznad mira"

Oglasila se Bela kuća nakon što Tramp nije dobio Nobelovu nagradu: "Stavili su politiku iznad mira"

Blic pre 1 sat
Bela kuća o Nobelovom komitetu: "Politika iznad mira"

Bela kuća o Nobelovom komitetu: "Politika iznad mira"

Euronews pre 1 sat
Šta je Bela kuća saopštila o Nobelovoj nagradi za mir – Tramp još uvek ćuti

Šta je Bela kuća saopštila o Nobelovoj nagradi za mir – Tramp još uvek ćuti

RTS pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NECVenecuelaBela kućaNobelova nagradaNobelova nagrada za mirDonald Trampamerikasad

Svet, najnovije vesti »

Snažni zemljotresi i cunami upozorenja u Filipinima sa smrtnim ishodima i štetom

Snažni zemljotresi i cunami upozorenja u Filipinima sa smrtnim ishodima i štetom

Naslovi.ai pre 7 minuta
Novi zemljotres na jugu Filipina magnitude 6,9

Novi zemljotres na jugu Filipina magnitude 6,9

Beta pre 6 minuta
Kreće danas u 10, trajaće do ponedeljka: Evropa se sprema za veliku oluju, pale se alarmi, najveći nivo pripravnosti…

Kreće danas u 10, trajaće do ponedeljka: Evropa se sprema za veliku oluju, pale se alarmi, najveći nivo pripravnosti: "opasnost je Ogromna" (foto,video)

Blic pre 15 minuta
Zašto argentinski pezos ponovo pada – i zašto ovaj put nije kriv Javier Milei

Zašto argentinski pezos ponovo pada – i zašto ovaj put nije kriv Javier Milei

Bloomberg Adria pre 15 minuta
Putin: Rusija i SAD ostaju u okvirima dogovorenog u Enkoridžu

Putin: Rusija i SAD ostaju u okvirima dogovorenog u Enkoridžu

Sputnik pre 16 minuta