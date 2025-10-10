"Tramp ima srce humanitarca, samo on pomera planine snagom volje" Bela kuća kaže da je odluka da predsednik SAD ne dobije Nobela stavljanje politike iznad mira

Bela kuća je danas kritikovala odluku Norveškog Nobelovog komiteta da nagradu za mir dodeli Mariji Korini Mačado, lideru venecuelanske opozicije, umesto da laureat bude američki predsednik Donald Tramp. - Predsednik Tramp će nastaviti da sklapa mirovne sporazume, okončava ratove i spasava živote.

On ima srce humanitarca i nikada neće biti nikoga poput njega ko može da pomera planine samo snagom svoje volje. Nobelov komitet je dokazao da politiku stavljaju iznad mira - naveo je portparol Bele kuće Stiven Čeung u objavi na društvenoj mreži X. Mačado je u prvom reagovanju nakon dobijanja nagrade kazala je da je u "šoku". Jorgen Vatne Fridnes, predsedavajući Norveškog Nobelovog komiteta, nakon objavljivanja imena dobitnice pohvalio je Mačado kao "hrabru i