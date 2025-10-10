Izrael i Hamas postigli sporazum o prekidu vatre i razmeni talaca

Naslovi.ai pre 43 minuta

Sporazum posredovan SAD predviđa prekid vatre, oslobađanje talaca i povlačenje izraelskih trupa iz Gaze, uz početak humanitarne pomoći.

Izrael i Hamas su, uz posredovanje SAD, postigli sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, koji uključuje oslobađanje izraelskih talaca u zamenu za palestinske zatvorenike i početak povlačenja izraelskih snaga. Sporazum je ratifikovala izraelska vlada, a primirje je stupilo na snagu u podne 10. oktobra 2025.

Lider Hamasa Halil Al-Haja potvrdio je kraj rata i trajni prekid vatre, uz otvaranje prelaza Rafa i ulazak humanitarne pomoći. Hamas ima rok do ponedeljka da oslobodi taoce, nakon čega će Izrael osloboditi palestinske zatvorenike.

Izraelska vojska je počela povlačenje iz Pojasa Gaze, povukla se iz nekoliko delova grada Gaze i Kan Junisa, dok su trupe raspoređene na novim linijama. Povlačenje se odvija pod zaštitom artiljerijskog granatiranja.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu istakao je da je sporazum postignut kombinacijom vojne sile i diplomatskog pritiska SAD, i da će Izrael nastaviti pritisak na Hamas dok se grupa ne razoruža. Ponovio je da će rat, ako bude potrebno, biti nastavljen.

Hiljade Palestinaca počele su da se vraćaju u severni deo Pojasa Gaze nakon stupanja primirja, dok je izraelska vojska upozorila da su neka područja i dalje opasna.