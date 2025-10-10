Snažan zemljotres pogodio Filipine, upozorenja na cunami u Filipinima i Indoneziji

Naslovi.ai pre 4 minuta
Snažan zemljotres pogodio Filipine, upozorenja na cunami u Filipinima i Indoneziji

Zemljotres magnitude oko 7,4 do 7,6 pogodio južne Filipine, izazvavši upozorenja na cunami i evakuacije u priobalnim oblastima.

Jaki zemljotres magnitude između 7,4 i 7,6 stepeni pogodio je južne Filipine, sa epicentrom na otvorenom moru kod ostrva Mindanao, na dubini od oko 10 do 58 kilometara. Epicentar je bio udaljen oko 62 kilometra od obale, a potres je izazvao paniku i evakuacije u priobalnim oblastima. Telegraf Kurir N1 Info

Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju izdao je upozorenje na cunami, koje su potom usvojile i vlasti Indonezije za regione Severnog Sulavesija i Papue. Zabeleženi su talasi cunamija visine od nekoliko centimetara do 50 cm, a Pacifički centar za upozorenja na cunami upozorio je na moguće opasne talase do tri metra u radijusu od 300 kilometara od epicentra. Telegraf Euronews Politika

Najmanje dve osobe su poginule usled zemljotresa, a prijavljena je šteta na školama i bolnici, kao i nestanak struje u pogođenim oblastima. Evakuacije su sprovedene, a oštećenja su uglavnom pukotine i manji lomovi. RTV B92 Telegraf

U regionu je zabeležena i panika među stanovništvom, sa snimcima koji prikazuju ljuljanje zgrada i automobila, kao i evakuaciju škola i bolnica. Dvoje nastavnika u Manaju izgubilo je svest zbog šoka, a nekoliko objekata je oštećeno, uključujući škole. Upozorenja na cunami su kasnije ukinuta, ali se i dalje prate mogući naknadni potresi i talasi. Kurir Blic Danas

