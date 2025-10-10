I u Nišu šetnja u znak podrške Srbima na KiM

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Nišu pozvao je svoje simpatizere na novi skup u subotu, 11. oktobra, ovoga puta pod sloganom podrške srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Skup se održava sa porukom „Za naš narod na Kosovu", a vreme okupljanja je 16.30 ispred Gradske kuće. Za razliku od prethodnih vikenda, kada su okupljanja organizovana pod nazivom „Niš protiv blokada", sada je najavljeno da će šetnja biti posvećena i podršci Srpskoj listi pred lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, zakazane za 12. oktobar.