Da li je zaista došao kraj rata u Gazi

Na ulicama u Tel Avivu pojavili su se ogromni bilbordi s natpisom: „Hvala, predsedniče Tramp”, slave i Palestinci

U Tel Avivu su se juče orili uzvici „Nobelova nagrada Trampu”, nakon što je američki predsednik objavio da su Izrael i Hamas pristali da sprovedu prvu fazu njegovog mirovnog plana. „To znači da će svi taoci biti pušteni vrlo brzo, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake ka snažnom, trajnom i večnom miru. Ovo je veliki dan za arapski i muslimanski svet, Izrael i SAD. Zahvaljujemo posrednicima iz Katara, Egipta i Turske na njihovoj