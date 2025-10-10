NIS će 22.oktobra akcionarima isplatiti dividende za 2024.godinu, 28,18 din po akciji

NIS će 22.oktobra akcionarima isplatiti dividende za 2024.godinu, 28,18 din po akciji

Akcionarima sa SDN liste isplata će biti odložena u skladu sa odlukom Odbora direktora

Naftna industrija Srbije isplatiće akcionarima dividende za 2024. godinu, 22. oktobra u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji, objavio je danas NIS na sajtu Beogradske berze. Dan dividende tj. dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu za 2024. godinu je 10. jun ove godine. Dan obračuna za isplatu dividende preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti biće 21.oktobar. Isplata će se obaviti 22. oktobra, osim za
