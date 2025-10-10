Rinderkneš novom pobedom nad favoritom do polufinala u Šangaju

Francuski teniser Artur Rinderkneš pobedio je Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima sa 6:3, 6:4 u četvrtfinalu Šangaja.

Nastavlja se proboj 54. tenisera sveta do završnice turnira u Šangaju. Posle Aleksandra Zvereva i Jiržija Lehečke, Artur Rinderkneš je uspeo da savlada još jedno zvučnije ime. Francuz je do trijumfa i plasmana u polufinale došao pravovremenim brejkovima. U prvom setu je oduzeo rivalu servis za vođstvo 4:2, koje je održavao do kraja seta. Rinderkneš je iskoristio nalet da već na samom početku drugog seta načini novi brejk za ranu početnu prednost. Sredinom seta,