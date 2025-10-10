Tokom dana sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Tokom dana sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje

NOVI SAD - Danas će u Vojvodini pre podne biti pretežno sunčano vreme, posle podne i uveče očekuje se prolazno naoblačenje, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim predelima biće umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najniža temperatura biće od 6 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21. U Novom Sadu ujutru će biti umereno oblačno vreme, tokom dana pretežno sunčano, a uveče se
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

U petak malo sunca, više oblaka: Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend: U utorak dolazi do preokreta

U petak malo sunca, više oblaka: Evo kakvo nas vreme očekuje za vikend: U utorak dolazi do preokreta

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Najezda bogomoljki u Srbiji: Biolog Kristijan Ovari objašnjava da li ima razloga za strah i brigu: "Postoje razna verovanja"

Najezda bogomoljki u Srbiji: Biolog Kristijan Ovari objašnjava da li ima razloga za strah i brigu: "Postoje razna verovanja"

Blic pre 1 sat
Vremeplov: Rođen Milan Jovanović Batut

Vremeplov: Rođen Milan Jovanović Batut

RTV pre 1 sat
"Uvođenje reda i da se zna ko je vlasnik": Sofronijević: Država ne izdaje građevinske dozvole retroaktivno već evidentira

"Uvođenje reda i da se zna ko je vlasnik": Sofronijević: Država ne izdaje građevinske dozvole retroaktivno već evidentira

Blic pre 3 sata
Evropske akcije uglavnom pale nakon lošijeg dana za bankarski sektor

Evropske akcije uglavnom pale nakon lošijeg dana za bankarski sektor

Blic pre 3 sata
NDNV: Povreda akademske etike i bezbednosti na Filozofskom fakultetu

NDNV: Povreda akademske etike i bezbednosti na Filozofskom fakultetu

Danas pre 3 sata