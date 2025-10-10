Szijjarto: MOL će povećati isporuke nafte Srbiji

SEEbiz pre 45 minuta
Szijjarto: MOL će povećati isporuke nafte Srbiji

BUDIMPEŠTA - Mađarska naftna tvrtka MOL povećat će isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija protiv srbijanske naftne industrije, izjavio je danas mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijárto.

"Budući da MOL igra važnu ulogu u opskrbi Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu računati na povećanu opskrbu iz MOL-a", napisao je Sijarto u objavi na Facebooku. Prema njegovim riječima, ovo povećanje neće moći u potpunosti nadomjestiti nedostatak isporuka iz Hrvatske. "Stoga bi se svi trebali još jednom sjetiti kao vrlo važne lekcije: situacija krije vrlo ozbiljne opasnosti ako neka zemlja ovisi o jednom naftovodu, posebno ako dolazi iz
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Sijarto: Mađarski MOL povećava isporuke nafte Srbiji posle uvođenja sankcija NIS-u

Sijarto: Mađarski MOL povećava isporuke nafte Srbiji posle uvođenja sankcija NIS-u

Sputnik pre 10 minuta
Mađari će povećati isporuke Srbiji zbog američkih sankcija NIS-u! Oglasio se Sijarto: Naši srpski prijatelji mogu da se oslone…

Mađari će povećati isporuke Srbiji zbog američkih sankcija NIS-u! Oglasio se Sijarto: Naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećane isporuke

Kurir pre 0 minuta
Hrvatski ministar privrede: Želimo do 25 odsto udela u NIS-u

Hrvatski ministar privrede: Želimo do 25 odsto udela u NIS-u

Nova ekonomija pre 15 minuta
Sijarto: Mađarski MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

Sijarto: Mađarski MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

RTV pre 35 minuta
FORBS Tržište goriva nakon uvođenja sankcija NIS-u - da li je šverc neminovan

FORBS Tržište goriva nakon uvođenja sankcija NIS-u - da li je šverc neminovan

Vranje news pre 45 minuta
Predsednik sindikata NIS-a: Neće biti otpuštanja radnika

Predsednik sindikata NIS-a: Neće biti otpuštanja radnika

Sputnik pre 1 sat
Sijarto: Mađarski MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

Sijarto: Mađarski MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

Blic pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaNaftovodBudimpeštaMađarskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Uvodi se novi sistem plaćanja u EU - jedan pogrešan korak i gubite novac

Uvodi se novi sistem plaćanja u EU - jedan pogrešan korak i gubite novac

Kamatica pre 10 minuta
Srbija troši milijarde na železnicu, a 11 meseci nije objavljen nijedan izveštaj o njenoj bezbednosti

Srbija troši milijarde na železnicu, a 11 meseci nije objavljen nijedan izveštaj o njenoj bezbednosti

N1 Info pre 10 minuta
Biznismen: Piksiju kredit od 2.000.000 evra od Alta banke

Biznismen: Piksiju kredit od 2.000.000 evra od Alta banke

Sport klub pre 5 minuta
Srbin otkriva sve mane najveće evropske ekonomije! Direktno iz Bundestaga obrazložio nedostatke koje Nemci imaju

Srbin otkriva sve mane najveće evropske ekonomije! Direktno iz Bundestaga obrazložio nedostatke koje Nemci imaju

Kurir pre 0 minuta
Tip ličnosti i zarada: Koliki je vaš finansijski potencijal?

Tip ličnosti i zarada: Koliki je vaš finansijski potencijal?

Bonitet pre 0 minuta