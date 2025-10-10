Szijjarto: MOL će povećati isporuke nafte Srbiji

BUDIMPEŠTA - Mađarska naftna tvrtka MOL povećat će isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija protiv srbijanske naftne industrije, izjavio je danas mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijárto.

"Budući da MOL igra važnu ulogu u opskrbi Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu računati na povećanu opskrbu iz MOL-a", napisao je Sijarto u objavi na Facebooku. Prema njegovim riječima, ovo povećanje neće moći u potpunosti nadomjestiti nedostatak isporuka iz Hrvatske. "Stoga bi se svi trebali još jednom sjetiti kao vrlo važne lekcije: situacija krije vrlo ozbiljne opasnosti ako neka zemlja ovisi o jednom naftovodu, posebno ako dolazi iz