Putin pohvalio Trampa: Lider SAD zaista mnogo čini za mir u Gazi i Ukrajini

Serbian News Media pre 1 sat
Putin pohvalio Trampa: Lider SAD zaista mnogo čini za mir u Gazi i Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija i SAD još uvek imaju dovoljno vremena da se dogovore o produženju sporazuma o smanjenju nuklearnog naoružanja Novi START za još godinu dana, “ako ima dobre volje” za to, javlja Asošiejted pres.

Putin je rekao da se nada da će se Moskva i Vašington složiti da produže sporazum iz 2010. godine za još godinu dana, nakon što on istekne idućeg februara. Sporazum ograničava zemlje na najviše 1.550 raspoređenih nuklearnih bojevih glava i 700 raspoređenih raketa i bombardera. Putin je takođe pohvalio napore američkog predsednika Donalda Trampa za mir uprkos tome što nije dobio Nobelovu nagradu za mir. Na pitanje novinara da li misli da je Tramp nepravedno
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Putin: Rusija i SAD još imaju vremena za dogovor o produženju sporazuma o nuklearnom naoružanju

Putin: Rusija i SAD još imaju vremena za dogovor o produženju sporazuma o nuklearnom naoružanju

Nova pre 1 sat
Putin: Rusija i SAD još imaju vremena za dogovor o produženju sporazuma o nuklearnom naoružanju

Putin: Rusija i SAD još imaju vremena za dogovor o produženju sporazuma o nuklearnom naoružanju

Novi magazin pre 28 minuta
Ušakov: Rusija je spremna da prihvati ideje predstavljene na sastanku na Aljasci

Ušakov: Rusija je spremna da prihvati ideje predstavljene na sastanku na Aljasci

RTV pre 2 sata
Putin: Rusija i SAD još imaju vremena za dogovor o produženju sporazuma o nuklearnom naoružanju

Putin: Rusija i SAD još imaju vremena za dogovor o produženju sporazuma o nuklearnom naoružanju

N1 Info pre 2 sata
Ušakov: Rusija spremna na određene ustupke po pitanju ukrajinskog sukoba

Ušakov: Rusija spremna na određene ustupke po pitanju ukrajinskog sukoba

Vesti online pre 1 sat
"Hvala vam, predsedniče Putin": Tramp se zahvalio predsedniku Rusije koji je pohvalio njegov plan za Gazu

"Hvala vam, predsedniče Putin": Tramp se zahvalio predsedniku Rusije koji je pohvalio njegov plan za Gazu

Kurir pre 1 sat
Tramp ima poruku za Putina

Tramp ima poruku za Putina

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonRusijaNobelova nagradaNobelova nagrada za mirDonald TrampsadGaza

Svet, najnovije vesti »

Valeri Peri: Iznenađuje me što Zapad ignoriše povezanost ‘ruskog mira’ i ‘srpskog sveta’

Valeri Peri: Iznenađuje me što Zapad ignoriše povezanost ‘ruskog mira’ i ‘srpskog sveta’

Danas pre 24 minuta
Tramp zapretio da će otkazati sastanak sa predsednikom Kine

Tramp zapretio da će otkazati sastanak sa predsednikom Kine

Danas pre 1 sat
Pokrenuta istraga zbog mogućeg curenja informacija o dobitniku ovogodišnje Nobelove nagrade za mir

Pokrenuta istraga zbog mogućeg curenja informacija o dobitniku ovogodišnje Nobelove nagrade za mir

Danas pre 29 minuta
Više poginulih u eksploziji u fabrici eksploziva u SAD

Više poginulih u eksploziji u fabrici eksploziva u SAD

Danas pre 59 minuta
Uče u šatorima, sveske i olovke su im luksuz! "Od gladi ne mogu da se koncentrišem": Ovako izgleda život dece u Gazi čije su…

Uče u šatorima, sveske i olovke su im luksuz! "Od gladi ne mogu da se koncentrišem": Ovako izgleda život dece u Gazi čije su škole sravnjene sa zemljom

Blic pre 38 minuta