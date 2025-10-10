Gde će sve naprednjaci sutra da špartaju?

Na više od 200 lokacija u subotu će biti održani skupovi podrške naprednjaka narodu na Kosovu i Metohiji i protiv blokada. Da su trenutno oni koje SNS dovuče na te skupove praktično jedini koji bliokiraju ulice po Srbiji, nema nikakve veze

Kao što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u subotu 11. oktobra na više od 200 lokacija širom zemlje biće održani skupovi podrške ljudima na Kosovu i Metohiji, dan pred lokalne izbore koji se na Kosovu održavaju. I, naravno, protiv blokada studenata i građana koji se protive režimu. Centar za društvenu stabilnost, zvanični organizator „Građana protiv blokada” objavio je spisak lokacija na kojima će se održati skupovi koji se od kraja avgusta održavaju