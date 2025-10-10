Gde će sve naprednjaci sutra da špartaju?

Vreme pre 4 sati
Na više od 200 lokacija u subotu će biti održani skupovi podrške naprednjaka narodu na Kosovu i Metohiji i protiv blokada. Da su trenutno oni koje SNS dovuče na te skupove praktično jedini koji bliokiraju ulice po Srbiji, nema nikakve veze

Kao što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u subotu 11. oktobra na više od 200 lokacija širom zemlje biće održani skupovi podrške ljudima na Kosovu i Metohiji, dan pred lokalne izbore koji se na Kosovu održavaju. I, naravno, protiv blokada studenata i građana koji se protive režimu. Centar za društvenu stabilnost, zvanični organizator „Građana protiv blokada” objavio je spisak lokacija na kojima će se održati skupovi koji se od kraja avgusta održavaju
Aleksandar VučićKosovoMetohijaKosovo i MetohijaNaprednjaciSNSPredsednik SrbijeIzbori

