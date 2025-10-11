Evo kakvo nas vreme očekuje narednih 7 dana Pripremite se za rolerkoster temperatura, a ovde će da pljušti

Alo pre 33 minuta
Evo kakvo nas vreme očekuje narednih 7 dana Pripremite se za rolerkoster temperatura, a ovde će da pljušti

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na severu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 9 do 14 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i vetrom slabim i umerenim, severozapadnim, i najnižom temperaturom oko 12 stepeni, a najvišom dnevnom oko 18 stepeni. Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Prijatan jesenji dan, temperatura do 20 stepeni

Prijatan jesenji dan, temperatura do 20 stepeni

RTS pre 29 minuta
Vremenska prognoza za 11. oktobar: Sunčano i toplo bez padavina

Vremenska prognoza za 11. oktobar: Sunčano i toplo bez padavina

Mondo pre 1 sat
Danas i sunce i oblaci, a evo gde će padati kiša: Veoma vetrovito, temperatura do 20 stepeni

Danas i sunce i oblaci, a evo gde će padati kiša: Veoma vetrovito, temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Smena oblaka i sunca, ponegde slaba kiša, do 20 stepeni

Smena oblaka i sunca, ponegde slaba kiša, do 20 stepeni

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Prijatan jesenji dan, temperatura do 20 stepeni

Prijatan jesenji dan, temperatura do 20 stepeni

RTS pre 29 minuta
Evo kakvo nas vreme očekuje narednih 7 dana Pripremite se za rolerkoster temperatura, a ovde će da pljušti

Evo kakvo nas vreme očekuje narednih 7 dana Pripremite se za rolerkoster temperatura, a ovde će da pljušti

Alo pre 33 minuta
Vremenska prognoza za 11. oktobar: Sunčano i toplo bez padavina

Vremenska prognoza za 11. oktobar: Sunčano i toplo bez padavina

Mondo pre 1 sat
Danas i sunce i oblaci, a evo gde će padati kiša: Veoma vetrovito, temperatura do 20 stepeni

Danas i sunce i oblaci, a evo gde će padati kiša: Veoma vetrovito, temperatura do 20 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Smena oblaka i sunca, ponegde slaba kiša, do 20 stepeni

Smena oblaka i sunca, ponegde slaba kiša, do 20 stepeni

RTV pre 6 sati