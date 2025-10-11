Zemljotres u blizini prestonice: 4,8 Rihtera

Zemljotres u blizini prestonice: 4,8 Rihtera

Zemljotres jačine 4,8 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Etiopiju, sa epicentrom udaljenim 61 kilometar od grada Mekele, saopštio je Evro-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres je registrovan u 20.38 sati po lokalnom vremenu, na dubini od deset kilometara. Najbliži veći grad u kome se zemljoters osetio, Mekele ima 215.000 stanovnika.
