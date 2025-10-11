Makron ponovo imenovao Lekornua za premijera, nekoliko dana pošto je on podneo ostavku

Beta pre 56 minuta

 Predsednik Francuske Emanuel Makron je ponovo imenovao Sebastijana Lekornua za premijera, samo nekoliko dana nakon njegove ostavke.

Makron je zamolio Lekornua da ponovo pokuša da formira vladu, kako bi se okončao politički zastoj u zemlji.

Lekornuovo ponovno imenovanje usledilo je nakon višednevnih intenzivnih pregovora i manje od nedelju dana pošto je on podneo ostavku usled borbi koje su potresale njegovu novoimenovanu vladu.

Ovaj potez se smatra poslednjom prilikom predsednika Makrona da oživi svoj drugi mandat, koji traje do 2027. godine.

Bez većine u Narodnoj skupštini s kojom bi progurao svoj program, predsednik se suočava sa sve glasnijim kritikama — uključujući one iz sopstvenih redova — i ima malo prostora za manevrisanje.

Francuska se suočava sa sve većim ekonomskim izazovima i gomilanjem ogromnog duga.

(Beta, 11.10.2025)

