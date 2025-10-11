Kurti se nameračio na Srbe uoči lokalnih izbora: Zagorčavao život na svakom koraku, stigao do zabrane medija: Na dan izbora spremio još jednu opasnu igru?

Umesto da se skoncentriše na unutrašnje probleme, prištinski premijer Aljbin Kurti dobar deo kampanje za lokalne izbore, koji se održavaju sutra, potrošio je na to da Srbima u svakom trenutku oteža život. Počeo je sa gotovo svakodnevnim maltretiranjem, pa je hteo da blokira dve srpske stranke da učestvuju na izborima, a stigao je i do zabrane rada srpskim medijima. Pitanje je koliko je uspeo u nameri da "minira" predstavnike Srbe na izborima, a analitičari kažu da još nije gotovo i da sprema još jednu

Redovni lokalni izbori na Kosovu biće održani 12. oktobra, a učestvuje 93 politička subjekta. Od tog broja, 12 su predstavnici Srba, koji izlaze na izbore u deset srpskih opština. Ognjen Gogić, politički analitičar koji se trenutno nalazi na Kosovu, za "Blic" ocenjuje da je pritisak bio mahom na Srpsku listu, a da se opstrukcija Srba tek očekuje i to u nedelju, na dan glasanja. - Poslednjih dana kruže glasine da se sprema hapšenja Srba, da postoje spiskovi ljudi