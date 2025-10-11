Tramp zapretio da će otkazati sastanak sa predsednikom Kine

Američki predsednik Donald Tramp danas je zapretio da će otkazati očekivani sastanak sa predsednikom Kine Si Đinpingom, zbog toga što je Peking pooštrio svoja pravila za izvoz retkih metala.

U objavi na društvenim mrežama Tramp je rekao da sada „ne vidi razlog“ da se sastane sa Sijem kasnije ovog meseca, optužujući Kinu da „postaje veoma neprijateljski nastrojena“ i da pokušava da drži svet „u zarobljeništvu“, prenosi BBC. Tramp je zapretio „masivnim“ povećanjem carina na kinesku robu, što je izazvalo strah od obnavljanja trgovinskih tenzija između dva ekonomska giganta. Finansijska tržišta su reagovala odmah po objavljivanju te vesti, pa je indeks