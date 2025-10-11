Promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima u Srbiji.

Ponegde se očekuje slaba i kratkotrajna kiša, a temperatura prijatna za ovaj period godine. Najviša dnevna do 20 stepeni. Suvo vreme je na severu zemlje, u ostalim krajevima ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša. Prijatan jesenji dan, temperatura do 20 stepeni Jutarnja temperatura od devet do 14 stepeni, tokom dana od 16 do 20 stepeni. Pred Beograđanima je lep jesenji dan, uz duže sunčane periode i temperaturu oko 18 stepeni. I u nedelju se očekuje promenljivo