RHMZ objavio mesečnu prognozu – Poznato kada stiže zahlađenje

RHMZ objavio mesečnu prognozu – Poznato kada stiže zahlađenje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je novu mesečnu prognozu za period od 8. oktobra do 8. novembra.

Temperature će se u tom periodu u Kragujevcu uglavnom kretati u granicama višegodišnjeg proseka dok će količina padavina biti dosta manja od prosečnih. U Kragujevcu sve do srede uglavnom promenljivo oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima i sa malim šansama za kišu. Najviše dnevne temperature od 16 do 20 stepeni, jutarnje u rasponu od 5 do11 stepeni. Od narednog četvrtka očekuje se dodatni pad temperatura, te bi od 16. do 21. oktobra najviše dnevne temperature
